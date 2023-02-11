Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину: в Криворізькому та Нікопольському районах є влучання в енергетичні об'єкти
У ніч на 11 лютого росіяни з дронів атакували Україну: у Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури
Про це поінформував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Під час атаки дронів на Україну пізно ввечері 10 лютого росіяни поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровської області.
"В Криворізькому районі ворог атакував енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об‘єктів вже був уражений раніше. На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне - люди не постраждали.
Під удар потрапив і Нікопольський район: там влучання дрону теж спричинило займання на об’єкті енергетичної інфраструктури. Вогонь вже приборкали рятувальники. На щастя, минулося без жертв.", - ствердив Микола Лукашук.
Голова облради також зазначив, що внаслідок атак є руйнування, і їхні масштаби уточнюються.
- Увечері 10 лютого було зафіксовано рух безпілотників у напрямку кількох областей. Вечірня атака безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури південних регіонів тривала майже 3 години: ППО збила 11 дронів "Шахед".
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