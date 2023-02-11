Про це поінформував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під час атаки дронів на Україну пізно ввечері 10 лютого росіяни поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровської області.

"В Криворізькому районі ворог атакував енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об‘єктів вже був уражений раніше. На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне - люди не постраждали.

Під удар потрапив і Нікопольський район: там влучання дрону теж спричинило займання на об’єкті енергетичної інфраструктури. Вогонь вже приборкали рятувальники. На щастя, минулося без жертв.", - ствердив Микола Лукашук.

Голова облради також зазначив, що внаслідок атак є руйнування, і їхні масштаби уточнюються.