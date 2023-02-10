Вечірня атака дронів: "шахеди" фіксують на Дніпропетровщині та Миколаївщині
Увечері 10 лютого зафіксовано рух безпілотників у напрямку кількох областей
Про "шахеди", які рухаються в бік Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
"Увага! На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються "шахеди". Прохання перейти в укриття!" - написав він.
Також про ворожі дрони над областю написав голова Дніпропетровської облради
"Окупанти ніяк не вгамуються. Знову ворожі БпЛА Думають, що вони найхитріші. Що ж, наші захисники готові зустріти", - зазначив він.
Про дрони в небі над Миколаївщиною повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. О 20:13 він написав, що в області "літають балалайки".
Згодом Віталій Кім повідомив про два збиті безпілотники, а відтак - ще про один. Лише після цього, о 20:35, в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.
У місцевих телеграм-каналах також повідомляють про те, що начебто зафіксовано рух "шахедів" у Запорізькій області в напрямку Дніпропетровської, а також на Одещині. Офіційних повідомлень місцевої влади станом на 20:43 не було.
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