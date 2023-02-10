Про "шахеди", які рухаються в бік Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

"Увага! На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються "шахеди". Прохання перейти в укриття!" - написав він.

Також про ворожі дрони над областю написав голова Дніпропетровської облради

"Окупанти ніяк не вгамуються. Знову ворожі БпЛА Думають, що вони найхитріші. Що ж, наші захисники готові зустріти", - зазначив він.

Про дрони в небі над Миколаївщиною повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. О 20:13 він написав, що в області "літають балалайки".

Згодом Віталій Кім повідомив про два збиті безпілотники, а відтак - ще про один. Лише після цього, о 20:35, в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.

У місцевих телеграм-каналах також повідомляють про те, що начебто зафіксовано рух "шахедів" у Запорізькій області в напрямку Дніпропетровської, а також на Одещині. Офіційних повідомлень місцевої влади станом на 20:43 не було.