Про це передає Укренерго.

"Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі. Тож для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Вранці ДТЕК поінформував, що через загрозу ракетної атаки 10 лютого застосованні екстрені відключення світла в Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - ствердили в ДТЕК.

Зокрема голова Черкаської ОВА повідомив, що в області застосують стабілізаційні відключення електроенергії.

"Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми", - написав він.