Укренерго: на Харківщині діють аварійні відключення, обмежено споживання на Хмельниччині, Житомирщині, Одещині, Київщині та в Києві
Після чергової атаки РФ на енергосистему запроваджено аварійні відключення на Харківщині, також споживання обмежили на Хмельниччині, Житомирщині, Одещині, Київщині та в Києві
Про це поінформувала пресслужба Укренерго в телеграмі.
Уночі РФ атакувала енергосистему в південно-східних регіонах України: є влучання по теплоелектростанціях та об'єктах магістральних мереж. "Завдяки професійній роботі аварійних бригад вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень".
В Укренерго ствердили, що ситуація складна, але контрольована: у Харкові застосовано аварійні відключення через пошкодження енергетичних об'єктів.
"Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ. На Одещині фахівцям “Укренерго” разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення", - зазначили в пресслужбі.
- Ранком 10 лютого росіяни знову атакували Україну. Через що зафіксували влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.
- У ніч на 11 лютого в Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини росіяни влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури
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