Про це поінформувала пресслужба Укренерго в телеграмі.

Уночі РФ атакувала енергосистему в південно-східних регіонах України: є влучання по теплоелектростанціях та об'єктах магістральних мереж. "Завдяки професійній роботі аварійних бригад вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень".

В Укренерго ствердили, що ситуація складна, але контрольована: у Харкові застосовано аварійні відключення через пошкодження енергетичних об'єктів.

"Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ. На Одещині фахівцям “Укренерго” разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення", - зазначили в пресслужбі.