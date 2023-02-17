На вихідних у Києві та області можуть діяти графіки стабілізаційних відключень світла, - ДТЕК

Про це інформує ДТЕК.

"18-19 лютого в деяких районах столиці можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв’язку з проведенням ремонтних робіт", - ідеться в повідомленні.

У суботу, 18 лютого, обмеження можливі з 09:00 до 22:00 в Голосіївському районі та в частині Лівого берега.

У неділю, 19 лютого, стабілізаційні відключення можуть діяти з 08:00 до 13:00 у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Крім того, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт світло можуть вимикати в частині Бучанського району Київщини. Так електропостачання обмежуватимуть 18 і 19 лютого з 06:00 до 22:00.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб покращити ситуацію в енергосистемі", - наголосили в ДТЕК.

За посиланнями можна ознайомитися з графіками стабілізаційних відключень у Києві та Київській області.