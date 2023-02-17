На ремонт обладнання підуть місяці. Шмигаль закликав не розслаблятися, попри відсутність дефіциту в енергетиці
Попри те, що дефіциту електроенергії в енергетичній системі України немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Уряду.
"Вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет і дронів, Росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті", - заявив він.
За словами Шмигаля, розслаблятися ще дуже рано, попри те, що дефіциту електроенергії в системі немає.
"Втім, атаки не припиняються. Розслаблятися ще дуже рано. Попри те, що дефіциту електроенергії в системі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців. Потрібно розуміти, що в цих випадках окремі регіони час від часу будуть повертатися до відключень", - зауважив він.
- У Києві завдяки стабільному електропостачанню весь електротранспорт повернули на маршрути.
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У п'ятницю, 17 лютого, та в найближчі два дні дефіциту потужності в Україні не прогнозують. Генерація електроенергії повністю покриває її споживання.
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