Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Уряду.

"Вже майже тиждень по всій Україні немає відключень світла. Чотири місяці терору, тисячі ракет і дронів, Росія витратила мільярди доларів, але знову програє, знову не здатна зламати Україну на енергетичному фронті", - заявив він.

За словами Шмигаля, розслаблятися ще дуже рано, попри те, що дефіциту електроенергії в системі немає.

"Втім, атаки не припиняються. Розслаблятися ще дуже рано. Попри те, що дефіциту електроенергії в системі немає, ремонти пошкодженого обладнання розтягнуться на багато місяців. Потрібно розуміти, що в цих випадках окремі регіони час від часу будуть повертатися до відключень", - зауважив він.