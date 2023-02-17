У Києві весь електротранспорт повернули на маршрути
У зв'язку зі стабільним енергопостачанням у Києві весь електротранспорт повернули на маршрути. У грудні 2022 року його рух призупинили, працювали лише автобуси
Про це повідомила пресслужба КМВА.
"Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту. Протягом останніх днів по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів.
А сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних – 195.
Попко нагадав, що столиця жила без електротранспорту 56 днів, відтоді як 23 грудня 2022 року через дефіцит електроенергії трамваї й тролейбуси зупинили й на маршрутах наземного електротранспорту працювали тільки автобуси.
- За даними Міненерго, 16 лютого в Україні був відсутній дефіцит потужності.
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