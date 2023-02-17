У п'ятницю та на вихідних дефіциту потужності в Україні не прогнозують, – Міненерго
У п'ятницю, 17 лютого, та в найближчі два дні дефіциту потужності в Україні не прогнозують. Генерація електроенергії повністю покриває її споживання
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Міненерго зазначили, що в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж усе ще можливі стабілізаційні відключення.
Водночас у Харківській області за останню добу після ремонту пошкоджених мереж заживили ще близько 2 тисяч споживачів.
- У Києві завдяки стабільному електропостачанню весь електротранспорт повернули на маршрути.
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