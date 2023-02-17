Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міненерго зазначили, що в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж усе ще можливі стабілізаційні відключення.

Водночас у Харківській області за останню добу після ремонту пошкоджених мереж заживили ще близько 2 тисяч споживачів.