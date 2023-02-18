Путін уже повністю програв одну війну: енергетичну війну з Європою, - Кулеба

Про це Дмитро Кулеба написав у твіттері.

Очільник міністерства закордонних справ подякував віцеканцлеру ФРН за "вирішальну підтримку" Німеччини у відновленні енергомережі України, яка упродовж місяців перебуває під масованими російськими атаками.

Зокрема Дмитро Кулеба ствердив: "Ми погодилися, що Путін уже повністю програв одну війну – свою енергетичну війну з Європою".