Путін уже повністю програв одну війну: енергетичну війну з Європою, - Кулеба
На Мюнхенській безпековій конференції голова МЗС Дмитро Кулеба та віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек обговорили ситуацію в енергетиці України та "енергетичну війну" Путіна
Про це Дмитро Кулеба написав у твіттері.
Очільник міністерства закордонних справ подякував віцеканцлеру ФРН за "вирішальну підтримку" Німеччини у відновленні енергомережі України, яка упродовж місяців перебуває під масованими російськими атаками.
Зокрема Дмитро Кулеба ствердив: "Ми погодилися, що Путін уже повністю програв одну війну – свою енергетичну війну з Європою".
- Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що через санкції ЄС проти російського енергетичного сектору РФ щодня втрачає €160 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе