Російський енергосектор щодня втрачає €160 млн через санкції ЄС, - Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що через санкції ЄС проти російського енергетичного сектору РФ щодня втрачає €160 млн
Про це президентка Єврокомісії повідомила на брифінгу після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.
"Наші санкції здійснюють корозію російської економіки: через запровадження стелі цін на нафту РФ країна вже втрачає €160 млн на день. І тиск буде більший. Ми з партнерами з Великої сімки додамо ще одну граничну ціну на нафтопродукцію".
Вона заявила, що ЄС змушує Володимира Путіна платити за "цю жорстоку війну": до початку повномасштабного вторгнення європейські посадовці попереджали про значну ціну, яку заплатить російська економіка у разі початку воєнних дій.
Так, Урсула фон дер Ляєн сподівається, що до 24 лютого 2023 року вже буде запроваджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
- Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган ствердив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн.
- 2 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Євросоюз повинен якнайшвидше запровадити десятий пакет антиросійських санкцій, зокрема проти Росатома, задля продовження тиску на економіку країни-агресорки.
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