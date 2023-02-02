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Російський енергосектор щодня втрачає €160 млн через санкції ЄС, - Урсула фон дер Ляєн

2 лютого, 2023 четвер
15:40
Економіка Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що через санкції ЄС проти російського енергетичного сектору РФ щодня втрачає €160 млн

Про це президентка Єврокомісії повідомила на брифінгу після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

"Наші санкції здійснюють корозію російської економіки: через запровадження стелі цін на нафту РФ країна вже втрачає €160 млн на день. І тиск буде більший. Ми з партнерами з Великої сімки додамо ще одну граничну ціну на нафтопродукцію".

Вона заявила, що ЄС змушує Володимира Путіна платити за "цю жорстоку війну": до початку повномасштабного вторгнення європейські посадовці попереджали про значну ціну, яку заплатить російська економіка у разі початку воєнних дій. 

Так, Урсула фон дер Ляєн сподівається, що до 24 лютого 2023 року вже буде запроваджено 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії. 

  • Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган ствердив, що ЄС незабаром анонсує черговий пакет допомоги Україні на €400 млн.
  • 2 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Євросоюз повинен якнайшвидше запровадити десятий пакет антиросійських санкцій, зокрема проти Росатома, задля продовження тиску на економіку країни-агресорки.

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Світ
Росія
ЄС
війна з Росією
Урсула фон дер Ляєн
санкції ЄС проти Росії
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