Шмигаль на зустрічі з Боррелем закликав ЄС якнайшвидше запровадити санкції проти "Росатома"
Євросоюз повинен якнайшвидше запровадити десятий пакет антиросійських санкцій, зокрема проти "Росатома", задля продовження тиску на економіку країни-агресорки
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з верховним представником ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.
"Перед самітом Україна - ЄС у Києві звірили годинники із високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем... Є домовленість про те, що ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть можливість повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади", - зазначив Шмигаль.
Він також підкреслив важливість продовження тиску на економіку країни-агресорки. Очільник уряду наголосив, що слід якнайшвидше запровадити 10-й пакет європейських санкцій, зокрема проти "Росатома".
- 2 лютого Боррель прибув до Києва.
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