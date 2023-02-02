Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з верховним представником ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

"Перед самітом Україна - ЄС у Києві звірили годинники із високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем... Є домовленість про те, що ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть можливість повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив важливість продовження тиску на економіку країни-агресорки. Очільник уряду наголосив, що слід якнайшвидше запровадити 10-й пакет європейських санкцій, зокрема проти "Росатома".

2 лютого Боррель прибув до Києва.

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