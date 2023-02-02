Президентка Єврокомісії та голова європейської дипломатії прибули до Києва

Про це європейські посадовці поінформували у твіттері.

"Добре повернутися до Києва, це мій четвертий візит із початку російського вторгнення. Цього разу - з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС стоїть поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці", - мовиться в твіті президентки Єврокомісії.

Дещо пізніше про візит до столиці України написав і Жозеп Боррель: "Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну".

"Допомога ЄС досягла € 50 мільярдів з початку війни Росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І все ще буде з вами, щоб перемагати та відбудовуватися", - написав голова європейської дипломатії.

Нагадаємо, 23 січня Рада міністрів закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Брюсселі схвалила новий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро.

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