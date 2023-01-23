ЄС схвалив надання Україні €500 млн військової допомоги

Про це 23 січня заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Сьогодні ми досягли домовленості про надання сьомого траншу військової підтримки з додатковими 500 мільйонами доларів США та додатковими заходами допомоги на суму 45 мільйонів доларів США для Збройних Сил України, яких тренує наша Європейська тренувальна місія", - зазначив він.

Дещо раніше видання Reuters також повідомило про схвалення пакета із посиланням на кілька джерел серед дипломатів. Зокрема, співрозмовники видання зауважили, що під час зустрічі її учасники намагалися схилити Німеччину сприяти передачі Україні танків Leopard 2.

"Багато хто вважає, що німецькі танки Leopard, які стоять на озброєнні армій по всій Європі, найкраще підходять для України, але Берлін має дати дозвіл на їхній продаж, чого він ще не зробив", - йдеться в повідомленні.

19 січня повідомляли, що Угорщина заблокувала сьомий транш збройової підтримки України від Європейського Союзу.