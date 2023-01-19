Угорщина заблокувала новий транш допомоги ЄС Україні, - ЗМІ

Про це інформує RMF FM з посиланням на слова високопоставленого дипломата ЄС у Брюсселі.

Повідомляється, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у найближчий понеділок країни тиснутимуть на Будапешт. Адже досі Угорщина, яка не надсилає зброю Україні, утримувалася від голосування щодо наступних траншів допомоги, проте й не блокувала цю підтримку.

Нині угорське вето викликає велике обурення серед дипломатів, оскільки воно не має виправдання, окрім того, що країна надає перевагу Росії.

Повідомляється, що в ЄС є варіанти виходу з цієї ситуації. На початку грудня 2022 року Угорщина заблокувала 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, тоді ЄС прийняв законодавчий акт, який дає змогу доставляти цю допомогу в обхід країні. Цього було достатньо, аби Угорщина поступилася, і врешті 27 країн змогли прийняти пакет.

Дипломати припускають, що якщо Будапешт відмовиться від збройової допомоги Україні, ЄС може прийняти таке рішення й у 26 країнах.

"Невеликій, проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС", - наголосив дипломат ЄС для відомства.

Крім того, Угорщина викликає ще більше роздратування, оскільки без обґрунтування хоче виключити кількох олігархів РФ зі списку санкцій ЄС.

"Це все одно, що просити амністію для засудженого, тому що ті, хто в чорному списку, є в ньому тому, що є докази", - сказав довірений представник.

Сьомий транш на озброєння для України, який блокує Угорщина, становить 5,6 млрд євро. У грудні 2022 року його збільшили на 2 млрд євро з можливістю ще одного збільшення майже до 11 млрд євро.

24 грудня 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.

Головний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан у 2022 році вважав, що Європейський Союз повинен почати дискусію про перегляд санкцій, запроваджених проти Росії.

У Міністерстві закордонних справ заяву угорського прем'єра Віктора Орбана про те, що ЗСУ воюють, доки їх підтримують США, назвали "патологічною зневагою до України".

30 грудня 2022 року повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв у заручники Україну своєю боротьбою за гроші Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку січня заявив, що через кризу західноцентричного порядку, яку нібито увиразнила війна РФ проти України, Захід почав нову холодну війну, в якій Будапешт повинен стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу й претендувати на роль регіонального лідера.

​Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb