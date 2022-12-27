Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців", - ідеться в повідомленні.

У МЗС наголосили: щодо припинення російської агресії проти України Орбан міг би звернутися безпосередньо до керівництва РФ.

"Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська", - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.

У листопаді Орбан з'явився на публіці у шарфі, на якому частина України у складі Угорщини.

А 24 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.

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