Орбан з'явився на публіці у шарфі, на якому частина України у складі Угорщини

Про це повідомляє угорське видання Mandiner.

Орбан опублікував у своєму instagram відео, де вдягнений у шарф з картою "Великої Угорщини". На шарфі до складу країни "доєднались" частини України, Румунії, Сербії, Хорватії, Словенії, Австрії та Словаччини.

Депутат Європарламенту Даніель Фройнд прокоментував такий скандальний зовнішній вигляд Орбана.

"Прем'єр-міністр Угорщини - у шарфі з картою "Великої Угорщини". Як заспокійливо для угорських сусідів", - пише він.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітута обурився такою поведінкою Віктора Орбана, порівняв його з Путіним та закликав "ізолювати" угорського прем'єра.

"Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився у шарфі із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС в Європейській Раді повинні накласти на нього санкції та ізолювати", - пише він.

"Велика Угорщина" - королівство, що існувало до 1920 року та після укладення Тріанонського договору втратило частину своїх територій. Наразі ці території належать Україні, Румунії, Сербії, Хорватії, Словенії, Австрії та Словаччині.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 18 листопада, знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

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