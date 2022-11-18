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Допомога в рамках двосторонніх угод: Орбан виступив проти плану ЄС із підтримки України на 18 млрд євро

18 листопада, 2022 п'ятниця
18:35
Економіка Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 18 листопада, знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод

Про це повідомило видання Portfolio.

Стало відомо, що Орбан запропонував країнам-членам ЄС подивитися, скільки коштів вони хочуть виділити на діяльність в Україні, і розподілити їх між собою у "справедливий та пропорційний" спосіб.

"Зазначену суму, 60-70 мільярдів форинтів (147-172 мільйони євро) на рік, Угорщина виділятиме з національного бюджету в межах двосторонньої угоди з Україною", – пояснив Орбан.

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"Угорщина заявила, що підтримуватиме український народ, але не готова ставити інтереси України вище своїх власних", – додав він.

Також додається, що відмова угорського уряду від механізму спільних запозичень останніми днями зазнала гострої критики з боку низки провідних західноєвропейських політиків. Разом з тим, окреслення можливості прямої бюджетної підтримки з боку Угорщини є принципово новим елементом у політиці уряду щодо підтримки України.

  • ЄС змінить законодавство, щоб надати Україні перші кошти з 18 млрд макрофіну вже у січні. Угорщина – проти.
  • 10 листопада депутати бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених та Вільної демократичної партії — трьох партій у правлячій коаліції - закликали призупинити виплату Угорщині 7,5 млрд від ЄС, якщо Будапешт не доведе серйозне розуміння верховенства права

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війна з Росією
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