Допомога в рамках двосторонніх угод: Орбан виступив проти плану ЄС із підтримки України на 18 млрд євро
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 18 листопада, знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод
Про це повідомило видання Portfolio.
Стало відомо, що Орбан запропонував країнам-членам ЄС подивитися, скільки коштів вони хочуть виділити на діяльність в Україні, і розподілити їх між собою у "справедливий та пропорційний" спосіб.
"Зазначену суму, 60-70 мільярдів форинтів (147-172 мільйони євро) на рік, Угорщина виділятиме з національного бюджету в межах двосторонньої угоди з Україною", – пояснив Орбан.
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"Угорщина заявила, що підтримуватиме український народ, але не готова ставити інтереси України вище своїх власних", – додав він.
Також додається, що відмова угорського уряду від механізму спільних запозичень останніми днями зазнала гострої критики з боку низки провідних західноєвропейських політиків. Разом з тим, окреслення можливості прямої бюджетної підтримки з боку Угорщини є принципово новим елементом у політиці уряду щодо підтримки України.
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