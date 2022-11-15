Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Угорський уряд торгується з ЄС та Росією і чекає, хто з них запропонує більше. Якщо Росія і далі буде давати нафту та дешево будувати АЕС на території Угорщини, то уряд Орбана і далі буде підтримувати Російську Федерацію. Якщо так і буде, то Будапешт може і забути про допомогу від ЄС 18 млрд євро для України й не блокувати це рішення. Такий сценарій розвитку подій безумовно є на столі в Орбана", - пояснив Веселовський.

Дипломат наголосив, що уряд Орбана створює все більше проблем для ЄС.

"Важливо зазначити, що серед європейських країн зростає розуміння того, що Орбан є раковою пухлиною для ЄС. Його політика так чи інакше може спокушати інші країни на подібні дії. Особливо це стосується держав влада, яких так чи інакше підтримує Путіна. Тому зараз країни ЄС будуть ретельно слідкувати за словами та вчинками угорського уряду", - додав він.

ЄС змінить законодавство, щоб надати Україні перші кошти з 18 млрд макрофіну вже у січні. Угорщина – проти.



10 листопада депутати Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених та Вільної демократичної партії — трьох партій у правлячій коаліції - закликали призупинити виплату Угорщині 7,5 млрд від ЄС, якщо Будапешт не доведе серйозне розуміння верховенства права

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