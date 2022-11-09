ЄС змінить законодавство, щоб надати Україні перші кошти з 18 млрд макрофіну вже у січні
Європейський Союз має внести зміни до законодавства, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового запропонованого пакета макрофінансової допомоги вже у січні 2023 року
ЄС змінить законодавство, щоб надати Україні перші кошти з 18 млрд макрофіну вже у січні
Європейський Союз має внести зміни до законодавства, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового запропонованого пакета макрофінансової допомоги вже у січні 2023 року
Про це повідомляє Європейська правда
Європейському Союзу доведеться внести зміни до законодавства, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового запропонованого пакета макрофінансової допомоги на 18 млрд євро вже у січні 2023 року.
Єврокомісар Йоханнес Ган.сказав на брифінгу, що закликав прийняти це рішення по змінах швидко. І начебто є для цього велика підтримка. Він переконаний, що сумніви які ще залишаються, можливо буде подолати.
Йоханнес Ган також наголосив, що пакет у такому форматі, як його пропонує Єврокомісія, дуже важливий для України, оскільки дасть впевненість щодо доступних коштів та спонукатиме інших міжнародних донорів до схожих рішень.
Утім на зустрічі в Брюсселі Угорщина вже заявила міністрам фінансів країн ЄС, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги. Натомість посадовці Єврокомісії стверджують, що працюватимуть, щоб згоду усіх країн-членів таки забезпечити.
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