Єврокомісія офіційно запропонувала виділити Україні 18 млрд євро
Єврокомісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні в 2023 році 18 млрд євро макрофінансової підтримки
Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.
"Після засідання Європейської ради 20-21 жовтня Комісія сьогодні запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Його буде надано у вигляді кредитів на дуже пільгових умовах, які виплачуватимуться регулярними платежами з 2023 року", – йдеться у повідомленні.
Вказано, що ця стабільна, регулярна та передбачувана фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які, за оцінками української влади та МВФ, становлять 3-4 млрд євро на місяць. Решту коштів Києву нададуть інші великі донори.
"На знак іще одного вираження солідарності ЄС також пропонує покрити витрати України за процентними ставками за рахунок додаткових цільових платежів держав-членів до бюджету ЄС", – зазначили у Єврокомісії.
Наголошується, що виділення коштів має супроводжуватися реформами, які допоможуть Україні наблизитись до вступу до ЄС.
- Лідери ЄС у жовтні доручили міністрам фінансів розробити механізм виплати Україні 18 млрд євро наступного року.
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