Лідери ЄС доручили розробити механізм виплати Україні 18 млрд євро наступного року

Про це повідомляє журналіст France 24 Дейв Кітінг з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС в Брюсселі.

"Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно 3-4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. Ці від 3 до 4 млрд євро повинні фінансуватися Європейським Союзом та нашими американськими друзями, фінансовими інституціями. Тож дискусія була про 1,5 млрд євро на місяць для України, фінансовані Євросоюзом", - заявила вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, лідери ЄС досягли принципової згоди щодо виділення Україні наступного року регулярної щомісячної допомоги. Міністрам фінансів вже доручили розробити механізм для виплати цих коштів.

20 жовтня ЗМІ повідомили, що Конгрес США може зарезервувати $50 млрд допомоги Україні на випадок зміни влади після виборів. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому Конгрес виділив Україні загалом 65 мільярдів доларів допомоги.

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