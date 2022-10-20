Конгрес США може зарезервувати $50 млрд допомоги Україні на випадок зміни влади після виборів, – NBC
Члени Конгресу з Демократичної та Республіканської партій обговорюють можливість ухвалити закон про виділення мільярдів доларів допомоги Україні наперед на тлі побоювань, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва
Про це повідомляє NBC News.
Раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті попередив, що його однопартійці "не збираються надавати карт-бланш для України", тобто підтримувати постійне фінансування її потреб у зв’язку з війною проти Росії.
У зв’язку з цим представники демократів та республіканців розглядають можливість ухвалити законопроєкт про фінансування уряду після проміжних виборів до Конгресу для забезпечення набагато вищого рівня військової та іншої допомоги, ніж попередні пакети допомоги для України.
Цієї суми буде достатньо, "щоб переконатися, що (Україна) зможе протриматися до кінця року", повідомив NBC News сенатор-республіканець, обізнаний з цим питанням. За даними джерел видання, йдеться про суму в приблизно 50 мільярдів доларів.
Відзначимо, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому Конгрес виділив Україні загалом 65 мільярдів доларів допомоги.
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