Три правлячі партії Німеччини закликали призупинити виплату Угорщині 7,5 млрд від ЄС

Про це пише Рolitico

Три правлячі партії Німеччини закликали канцлера Олафа Шольца "ретельно" вивчити реформи верховенства права в Угорщині та підтримати надання Угорщині мільярдів від ЄС тільки в тому випадку, якщо вона зможе довести, що серйозно ставиться до вирішення проблем верховенства права.

Видання наголошує, що країни ЄС будуть вирішувати наступного місяця, чи отримає Угорщина близько 7,5 мільярдів євро фондів ЄС з огляду на відповідність усім обов’язковим умовам. Схожим чином ЄС стримує доступ Угорщини до 5,8 мільярдів євро коштів на лікування від коронавірусу та вимагає подальших судових реформ, перш ніж виділити ці гроші.

І для цього є підстави. Зокрема, цього тижня активісти боротьби з корупцією в Будапешті попередили, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обманює ЄС своїми обіцянками реформ, які експерти та активісти називають недостатніми.

"Існують серйозні сумніви щодо політичної волі уряду Угорщини здійснити реформи нена словах, а на ділі", — йдеться в парламентському зверненні.

Голосування в Раді ЄС про присудження виплат країнам приймається спільно. Але оскільки деякі країни вже зайняли критичну позицію щодо Угорщини, то негативне голосування Німеччини може мати вирішальний вплив на блокування коштів.

ЄС змінить законодавство, щоб надати Україні перші кошти з 18 млрд макрофіну вже у січні. Угорщина – проти.

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