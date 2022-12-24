Україна може воювати доти, "доки США її підтримують", - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку
Про це він сказав в інтерв'ю Magyar Nemzet.
Орбан зазначив, що існує небезпека того, що ця війна триватиме десятиріччями. Утім якщо США захочуть миру, то він настане.
"Україна може воювати, поки США її підтримують грошима та зброєю. Якщо американці хочуть миру, мир буде", - заявив він.
Також угорський прем'єр наголосив, що ніхто не може очікувати, що Україна поступиться своїми територіями задля припинення війни, а також задля енергетичної безпеки та процвітання Європи.
"Україна - суверенна держава, рішення про те, коли й навіщо воювати, мають приймати українці", - сказав Орбан.
- 16 грудня стало відомо, що Угорщина заморозила 870 мільйонів євро, або близько 350 мільярдів форинтів, російських активів.
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