Про це повідомляє видання Nepszava.

"Можливо, це просто збіг обставин, у будь-якому випадку, варто відзначити: значні підсанкційні активи були виявлені в Угорщині в листопаді, саме тоді, коли боротьба за кошти ЄС з Брюсселем загострилася, оскільки наприкінці минулого місяця правління оголосило, що буде рекомендувати заморозити частину субсидій", - припускає видання.

Зазначається, що €870 млн - це досить значна сума, особливо, якщо згадати, скільки Будапешт заблокував востаннє - 1,2 млн форинтів, або 3 тисячі євро. Крім того, значні санкційні активи були виявлені в Угорщині саме тоді, коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС з Брюсселем.

Російські приватні активи, заморожені в державах-членах Євросоюзу, нагадує Nepszava, наразі становлять приблизно 19 млрд євро. За останніми даними, наприклад, в Італії - це 2,3 млрд євро, у Німеччині - 2,2 млрд, в Австрії - майже 1,8 млрд, у Болгарії - 11,3 млн, у Чехії - 10,8 млн, у Словаччині - 4,9 млн євро. Разом з тим, загальна кількість арештованого майна не уточнюється.

"Через війну проти України Євросоюз наразі запровадив покарання проти 1241 особи та 118 організацій, тобто наказав заморозити їхні активи та накласти заборону на в’їзд", - додають у виданні.

18 листопада у Politico повідомили, що країни ЄС заморозили російських активів на €68 млрд та резервів на майже €34 млрд. Найбільша кількість заморожених активів знаходиться в Бельгії – близько 50 мільярдів євро. Друге місце посідає Люксембург – 5,5 мільярда євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів, йдеться у повідомленні.