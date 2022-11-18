Країни ЄС заморозили російських активів на €68 млрд та резервів на майже €34 млрд, - Politico
Європейський Союз заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро та національних резервів РФ на 33,8 мільярда
Про це повідомляє Politico з посиланням на внутрішній документ ЄС.
Зазначається, що найбільша кількість заморожених активів знаходиться в Бельгії – близько 50 мільярдів євро. Друге місце посідає Люксембург – 5,5 мільярда євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на їхню частку припадає понад 90% заморожених активів, йдеться у повідомленні.
Крім того, ЄС міг заморозити до 33,8 мільярда євро національних резервів РФ. Як наголошується у документі, зараз ця цифра «перебуває на стадії оцінки, тому не підлягає цитуванню».
Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз багато зробив, щоб заморозити російські активи та обмежити їх використання у фінансуванні російської "машини війни", однак можливість їх вилучення та спрямування на відновлення України потребує опрацювання з погляду права. За її словами, мета ЄС – не лише заморозити, але й вилучити російські активи.
- Нагадаємо, станом на середину липня сума заморожених російських активів в ЄС становила 13,8 млрд євро
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