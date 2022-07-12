Сума заморожених російських активів в ЄС досягла 13,8 млрд євро
В ЄС заморозили російських активів на 13,8 млрд євро і очікують активізації цих процесів найближчими тижнями
Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише Європейська правда.
За його словами, Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро, відколи почалася повномашстбана війна Росії проти України.
Рейндерс відзначив, що 12 млрд євро заморозили 5 країн ЄС, але не назвав їх.
"Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те саме. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах", - зазначив він.
- Нагадаємо, ЄС розробляє законодавство для конфіскації активів РФ на користь України.
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