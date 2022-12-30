Про це Дмитро Кулеба каже в інтерв'ю POLITICO.

"Угорщина грає у свою власну гру. Вона взяла Україну в заручники своєї боротьби за гроші, які, на її думку, винна їм комісія", - сказав Кулеба.

Міністр розповів, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан бореться за скорочення заморожених коштів ЄС, про це свідчить ситуація, коли він використав допомогу Україні як важіль впливу.

Зокрема 12 грудня блок уклав угоду з Угорщиною, аби подолати вето Будапешта на пакет допомоги в розмірі 18 мільярдів євро для постраждалої від війни України. Тоді в обмін на зняття вето країни-члени погодилися зменшити суму коштів ЄС для Угорщини, які були заморожені через проблеми верховенства права, з 7,5 до 6,3 мільярда євро.

"Доброю новиною є те, що Комісія знайшла спосіб, як зробити цю фінансову допомогу Україні можливою, не забезпечуючи голосування Угорщини, тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення", - додав міністр.

Кулеба наголосив, що Україна очікує отримати перший транш багатомільярдного пакета допомоги наступного місяця, але чим швидше, тим краще.

"Ми цінуємо всю допомогу, яку ми отримуємо, але час завжди є проблемою. Коли ви воюєте, все потрібне вчорашнє", - сказав міністр.

Попри санкції Заходу Росія виробляє більше ракет, тому глава МЗС каже, що нині потрібно вдарити по російській військовій промисловості.

"Ми очікуємо, що наступний пакет санкцій вдарить по компаніях, які займаються постачанням запасних частин, необхідних для виробництва ракет, і закриє лазівки в глобальному ланцюжку постачання", - ствердив Кулеба.

У листопаді Орбан з'явився на публіці у шарфі, на якому частина України у складі Угорщини.

А 24 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.

Головний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан вважає, що Європейський Союз повинен почати дискусію про перегляд санкцій, запроваджених проти Росії.

У Міністерстві закордонних справ заяву угорського прем'єра Віктора Орбана про те, що ЗСУ воюють, доки їх підтримують США, назвали "патологічною зневагою до України".

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