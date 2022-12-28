В Орбана знову закликали ЄС переглянути санкції проти Росії

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Index.

Повідомляється, що за словами радника Орбана, Угорщина ще з 2014 року не підтримувала санкції, оскільки вважає, "що це політичний інструмент, який не є ефективним, виходячи з історичного досвіду".

"У такому випадку метою санкцій має бути встановлення миру та відхід Росії принаймні до кордонів, що існували до 24 лютого. Однак наприкінці грудня ми перебуваємо в точці, коли було введено низку санкцій, досі немає миру, а Росія окупувала більше території, ніж до 24 лютого", – стверджує Балаш Орбан.

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Водночас він запевняє, що для Угорщини важливою є єдність Європейського Союзу, тож вона підтримуватиме обмежувальні заходи проти Росії, але "бореться за винятки у сферах, які становлять елементарний національний інтерес".

"Так було, наприклад, з нафтовими санкціями. Ми також займаємо принципову позицію, що якщо нові санкції будуть введені в енергетичній сфері, то це завдасть шкоди нашій державі. З огляду на це ми не допустимо, наприклад, запровадження санкцій проти релігійних лідерів та посадовців, які відіграватимуть важливу роль у миробудівництві або відповідатимуть за енергетичну співпрацю з нами", – додав радник угорського прем’єра.

Зокрема, Балаш Орбан також послався на "національні консультації" уряду Угорщини щодо санкцій, де більшість виступила проти них.

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"Настав час говорити в Брюсселі про те, які санкції мають сенс, а якими – що очевидно, можливо, навіть для інших – ми просто стріляємо собі в ногу. Ми заохочуємо до дискусії з цього питання, і думка понад мільйона угорських громадян на загальнонаціональному опитуванні буде чудовим мандатом для цього", – вважає він.

19 грудня країни ЄС погодили стелю цін на газ. Того ж дня Росія заявила, що вважає плани Євросоюзу щодо введення максимальної вартості газу неприйнятними та пообіцяла підготувати відповідь.

25 грудня стало відомо, що економіст Кушнірук вважає, що щоб примусити Росію до угоди про сплату компенсацій Україні після війни, санкційний режим буде посилюватися - це потрібно, щоб політичні та бізнесові еліти пішли на це.

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