В Орбана знову закликали ЄС переглянути санкції проти Росії
Головний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан вважає, що Європейський Союз повинен почати дискусію про перегляд санкцій, запроваджених проти Росії
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Index.
Повідомляється, що за словами радника Орбана, Угорщина ще з 2014 року не підтримувала санкції, оскільки вважає, "що це політичний інструмент, який не є ефективним, виходячи з історичного досвіду".
"У такому випадку метою санкцій має бути встановлення миру та відхід Росії принаймні до кордонів, що існували до 24 лютого. Однак наприкінці грудня ми перебуваємо в точці, коли було введено низку санкцій, досі немає миру, а Росія окупувала більше території, ніж до 24 лютого", – стверджує Балаш Орбан.
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Водночас він запевняє, що для Угорщини важливою є єдність Європейського Союзу, тож вона підтримуватиме обмежувальні заходи проти Росії, але "бореться за винятки у сферах, які становлять елементарний національний інтерес".
"Так було, наприклад, з нафтовими санкціями. Ми також займаємо принципову позицію, що якщо нові санкції будуть введені в енергетичній сфері, то це завдасть шкоди нашій державі. З огляду на це ми не допустимо, наприклад, запровадження санкцій проти релігійних лідерів та посадовців, які відіграватимуть важливу роль у миробудівництві або відповідатимуть за енергетичну співпрацю з нами", – додав радник угорського прем’єра.
Зокрема, Балаш Орбан також послався на "національні консультації" уряду Угорщини щодо санкцій, де більшість виступила проти них.
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"Настав час говорити в Брюсселі про те, які санкції мають сенс, а якими – що очевидно, можливо, навіть для інших – ми просто стріляємо собі в ногу. Ми заохочуємо до дискусії з цього питання, і думка понад мільйона угорських громадян на загальнонаціональному опитуванні буде чудовим мандатом для цього", – вважає він.
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