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Головна війна з Росією У Путіна прокоментували запровадження стелі цін на газ країнами ЄС

У Путіна прокоментували запровадження стелі цін на газ країнами ЄС

19 грудня, 2022 понедiлок
22:23
війна з Росією нафта ембарго санкції

Росія вважає плани Євросоюзу щодо введення максимальної вартості газу неприйнятними та обіцяє підготувати відповідь

Про це повідомило видання "РИА-Новости" із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Тут принципи ті самі. Це порушення ринкового процесу ринкового ціноутворення, посягання на нього. Будь-які посилання на стелю неприйнятні. Буде потрібен час, щоб ретельно зважити за і проти. Трохи-трохи затягнувся процес щодо нафти", - заявив він.

Водночас Пєсков зазначив, що реакція в разі введення обмежень буде такою самою, як і з нафтою.

  • 15 грудня саміт ЄС не зміг узгодити стелю цін на газ. Після цього агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС обговорить на зустрічі 19 грудня стелю цін на газ, яка майже на третину нижче, ніж початкова пропозиція. Уряд Чехії, який головує в ЄС, запропонував знизити стелю до 188 євро за 1 МВт•год.
  • 19 грудня країни ЄС погодили стелю цін на газ.

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