Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що країни-члени Європейського Союзу 19 грудня обговорять обмеження ціни на газ, яке майже на третину нижче за початкову пропозицію. Таким чином вони намагаються вийти з глухого кута й стримати енергетичну кризу.

Відомо, що уряд Чехії, який головує в ЄС, запропонував знизити стелю до 188 євро за мегават-годину порівняно з 275 євро, запропонованими Європейською комісією минулого місяця.

Останній перегляд, доведений до відома країн-членів, стався всього за кілька днів після того, як лідери блоку підтримали швидку угоду щодо заходів втручання в ринок. Раніше Німеччина виступала за обережний підхід, а Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного інструменту, з обмеженням ціни нижче 200 євро.

Згідно з останнім переглядом, так званий механізм корекції газового ринку спрацьовуватиме, коли вартість контрактів на місяць наперед і рік наперед на нідерландському хабі перевищить 188 євро за мегават-годину протягом трьох днів. Також передбачено, щоб розрив із заздалегідь визначеним кошиком цін на СПГ перевищував 35 євро.

ЄС раніше вже погодив добровільне скорочення споживання газу на 15%. Проєкт передбачає, що Брюссель буде стежити за виконанням та може активувати обов’язкове скорочення чи переглянути цілі, якщо заходи виявляться неефективними.

22 листопада ЗМІ повідомили, що Європейська комісія розробила проєкт регламенту, в якому пропонується встановити верхній ліміт цін на природний газ, щоб уникнути рекордно високих цін, які спостерігалися в серпні.

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