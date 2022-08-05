Рада ЄС ухвалила план скорочення попиту на газ на 15% цієї зими

Про це повідомила пресслужба європейської інституції.

Таке рішення прийняли, щоб підготуватися до можливих збоїв у постачанні газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю.

Держави-члени ЄС погодилися скоротити свій попит на газ на 15% у порівнянні з середнім споживанням за останні п'ять років у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Заходи для скорочення попиту обиратимуть на власний розсуд.

Водночас Рада ЄС встановила винятки та можливості застосування часткового або повного відступу від мети обов'язкового скорочення попиту на газ, щоб відповідати конкретним ситуаціям держав-членів та гарантувати, що скорочення є ефективним.

Рада також матиме можливість ініціювати "тривогу Союзу". Комісія повинна представити пропозицію щодо ініціювання "тривоги Союзу" у разі істотного ризику серйозного дефіциту газу або надзвичайно високого попиту на газ, або якщо п’ять або більше держав-членів оголосили тривогу на національному рівні.

Серед можливих заходів економії – скорочення споживання газу в електроенергетиці, заходи щодо заохочення промисловості до переходу на інший вид палива, національні кампанії з підвищення обізнаності, цільові зобов’язання щодо скорочення опалення та охолодження та ринкові заходи, такі як аукціон між компаніями.

Постанова була офіційно прийнята за письмовою процедурою.

Станом на 2 серпня газосховища Німеччини були заповнені на 69%. До вересня планують підняти показник до 75%

4 серпня ми повідомляли, що Польща та Велика Британія на 100% заповнила свої газові сховища напередодні зими.

Європа розраховує досягнути достатнього заповнення газових сховищ до початку опалювального сезону, але очікується, що ціна поповнення запасів у 10 разів перевищить норму.

Припинивши постачання більшості європейських країн, Газпром почав у промислових масштабах спалювати газ, діти який нема куди.

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