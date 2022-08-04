Газпром спалює надлишки газу, які відмовився постачати в Європу
Припинивши постачання більшості європейських країн, Газпром почав у промислових масштабах спалювати газ, діти який нема куди
Про це повідомляє фінське видання Yle, з посиланням на очевидців і дані NASA.
Гігантський газовий смолоскип вже півтора місяці горить на російсько-фінському кордоні поблизу компресорної станції "Портова", де встановлені турбіни Північного потоку.
Він був запалений 17 червня – через три дні після того, як прокачування трубопроводом було знижено спочатку на 40%, а потім ще на третину.
Зараз Газпром качає Північним потоком лише 20% граничної потужності, тобто мінімальні обсяги газу майже за всю історію, і смолоскип біля Фінської затоки видно з космосу щодня.
Експорт Газпрому у липні звалився на 58%, а видобуток – на третину. Але це вже не лякає президента Володимира Путіна, який дав доручення морити Європу газовим голодом аж до скасування санкцій.
- Без російського газу на Європу чекає рецесія, але Росія залежна від Європи щодо газу сильніша, ніж Європа від Росії, наголошують економісти Йеля: частка Газпрому на європейському ринку – лише на 35%. А Росія продає до Європи 83% свого експортного газу.
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