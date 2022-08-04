Газпром спалює надлишки газу, які відмовився постачати в Європу

Про це повідомляє фінське видання Yle, з посиланням на очевидців і дані NASA.

Гігантський газовий смолоскип вже півтора місяці горить на російсько-фінському кордоні поблизу компресорної станції "Портова", де встановлені турбіни Північного потоку.

Він був запалений 17 червня – через три дні після того, як прокачування трубопроводом було знижено спочатку на 40%, а потім ще на третину.

Зараз Газпром качає Північним потоком лише 20% граничної потужності, тобто мінімальні обсяги газу майже за всю історію, і смолоскип біля Фінської затоки видно з космосу щодня.

Експорт Газпрому у липні звалився на 58%, а видобуток – на третину. Але це вже не лякає президента Володимира Путіна, який дав доручення морити Європу газовим голодом аж до скасування санкцій.

Без російського газу на Європу чекає рецесія, але Росія залежна від Європи щодо газу сильніша, ніж Європа від Росії, наголошують економісти Йеля: частка Газпрому на європейському ринку – лише на 35%. А Росія продає до Європи 83% свого експортного газу.

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