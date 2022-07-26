Про це пишуть у журналі Fortune дослідники з Єльського університету, які проаналізували ситуацію в російському енергетичному секторі.

Зменшуючи обсяг постачання природного газу газопроводом "Північний потік – 1" до двадцяти відсотків його потужності, Росія завдає "катастрофічного удару" по своїй власній економіці,

З суто економічної точки зору президент Росії Володимир Путін потребує європейського ринку набагато більше, ніж світ потребує російських енергоресурсів, стверджують Джеффрі Сонненфелд і Стівен Тіан. Минулого року Європа імпортувала 46 відсотків енергоресурсів із Росії, тоді як експорт до Європи склав 83 відсотки всього обсягу російського експорту. Москва змушена продавати свою нафту азіатським країнам з 35-відсотковою знижкою, і за наявності лише одного газопроводу з Росії до Китаю або Індії, що діє, постачання природного газу до Азії в 2021 році становили лише 10 відсотків обсягів поставок до Європи.

"Такі путінські трюки, як зниження постачання природного газу до Європи, насправді завдали багаторазово більших збитків російській економіці, ніж європейській, втрати Росією доходів від експорту нафти і газу наближаються до катастрофічних, враховуючи зростаючі державні витрати, дефіцит бюджету, що досяг двох відсотків, і золотовалютні запаси, що виснажуються", - пишуть Джеффрі Сонненфель і Стівен Тіан.

Ставка Путіна на розкол європейських країн та залякування європейського виборця не спрацює, вважають американські аналітики. Політики в Європі та США роблять спільні дії. Обсяги нафти, що надійшли із стратегічних запасів, перевищують обсяги російського експорту. Водночас у США різко збільшується видобуток нафти та газу. Видобуток природного газу та виробництво зрідженого газу досягло рекордного рівня, видобуток нафти наближається до рекордної позначки.

Нагадаємо, у Росії підрахували, що на відбудову окупованих територій України буде потрібно близько $750 млрд, а на їх утримання навіть не вистачить суттєво спорожнілого Фонду національного добробуту

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