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Головна війна з Росією У Росії підрахували, що на відбудову окупованих територій України буде потрібно близько $750 млрд

У Росії підрахували, що на відбудову окупованих територій України буде потрібно близько $750 млрд

26 липня, 2022 вiвторок
17:01
війна з Росією Попасна

На відновлення "ЛНДР" Росії доведеться витратити всі кошти, що залишилися у Фонді національного добробуту і їх все одно не вистачить

Про це пише естонський російськомовний телеграм-канал "Можем обяснить".

"Якщо Москві вдасться втриматися на окупованих територіях в Україні, їх відновлення буде ще дорожче, ніж так зване "визволення". Гігантські витрати на Чечню після двох руйнівних воєн здадуться квіточками порівняно з тим, скільки доведеться вкласти у захоплені українські регіони", - йдеться у дописі.

Російські опозиційні журналісти зазначають, що на початку літа експерти оцінювали необхідну суму $600—750 млрд. Відновлення тільки Маріуполя обійдеться більш ніж $14 млрд. Додатково ці території потребуватимуть фінансування постійних потреб. Влада однієї тільки "ДНР" заявила, що розраховує на допомогу в 2 трлн руб в найближчі два роки.

Водночас фактично під контролем Мінфіну із загального обсягу Фонду національного добробуту (ФНБ) залишаються близько 5 трлн рублів — навіть якщо повністю витратити їх на Україну, грошей все одно не вистачить.

Невдовзі наслідки стануть помітні і для самих росіян: саме за рахунок ФНБ компенсувався дефіцит Пенсійного фонду і мали поповнюватися пенсійні накопичення. Будуть заморожені й усі великі інфраструктурні проекти. А частина витрат на допомогу українцям ляже і вже лягає на плечі російських регіонів, яким навішали "шефство" над ними.

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Економіка
окуповані території
"ДНР".
"ЛНР
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