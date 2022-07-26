Про це пише естонський російськомовний телеграм-канал "Можем обяснить".

"Якщо Москві вдасться втриматися на окупованих територіях в Україні, їх відновлення буде ще дорожче, ніж так зване "визволення". Гігантські витрати на Чечню після двох руйнівних воєн здадуться квіточками порівняно з тим, скільки доведеться вкласти у захоплені українські регіони", - йдеться у дописі.

Російські опозиційні журналісти зазначають, що на початку літа експерти оцінювали необхідну суму $600—750 млрд. Відновлення тільки Маріуполя обійдеться більш ніж $14 млрд. Додатково ці території потребуватимуть фінансування постійних потреб. Влада однієї тільки "ДНР" заявила, що розраховує на допомогу в 2 трлн руб в найближчі два роки.

Водночас фактично під контролем Мінфіну із загального обсягу Фонду національного добробуту (ФНБ) залишаються близько 5 трлн рублів — навіть якщо повністю витратити їх на Україну, грошей все одно не вистачить.

Невдовзі наслідки стануть помітні і для самих росіян: саме за рахунок ФНБ компенсувався дефіцит Пенсійного фонду і мали поповнюватися пенсійні накопичення. Будуть заморожені й усі великі інфраструктурні проекти. А частина витрат на допомогу українцям ляже і вже лягає на плечі російських регіонів, яким навішали "шефство" над ними.

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