ЄС заповнює газові сховища за графіком, - Reuters
Європа розраховує досягнути достатнього заповнення газових сховищ до початку опалювального сезону, але очікується, що ціна поповнення запасів у 10 разів перевищить норму
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що станом на 2 серпня європейські газові сховища були заповнені на 70,54%, що перевищує 5-річний середній показник у 70,32%. До 1 листопада ЄС прагне заповнити сховища до 80%, а Німеччина, яка найбільше постраждала від скорочення постачань газу з Росії, прагне заповнити свої сховища на 95% до листопада.
Наразі європейським країнам вдається стабільно нарощувати запаси газу шляхом стримування попиту, переходу з газу на вугілля для деяких електростанцій і збільшення імпорту зрідженого природного газу, проте очікується, що вартість поповнення запасів складе понад 50 млрд євро, що в 10 разів перевищує середній показник заповнення резервуарів на зиму.
Таке зростання цін відповідно пояснюється уповільненням постачань російського газу через "Північний потік-1" та "жорстким світовим ринком".
- 4 серпня фінське видання Yle, з посиланням на очевидців і дані NASA повідомило, що Газпром спалює надлишки газу, які відмовився постачати в Європу. Гігантський газовий смолоскип вже півтора місяця горить на російсько-фінському кордоні поблизу компресорної станції "Портова", де встановлені турбіни Північного потоку.
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