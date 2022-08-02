Про це інформує Der Spiegel.

Наразі до наявного показника щодня додається близько 0,4 відсоткового пункту.



Нова норма передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені щонайменше на 75% до 1 вересня. А 1 жовтня рівень заповнення має становити 85%, 1 листопада – 95%.



За даними Мюллера, три чверті всіх газових сховищ у Німеччині вже заповнені на понад 80%, а в деяких випадках навіть на понад 85%.



Проблемні пункти – це низка сховищ, які раніше перебували в руках росіян, наприклад Реден у Нижній Саксонії та Вольферсберг у Баварії. Там рівень заповнення значно нижчий.