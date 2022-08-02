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Газосховища Німеччини заповнені на 69%, проблемними є раніше контрольовані росіянами, - очільник німецького регулятора

2 серпня, 2022 вiвторок
19:20
Світ Німеччина уряд

Глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер заявив, що газові сховища у Німеччині заповнені вже майже на 70%. До вересня планують підняти показник до 75%

Про це інформує Der Spiegel.

Наразі до наявного показника щодня додається близько 0,4 відсоткового пункту.

Нова норма передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені щонайменше на 75% до 1 вересня. А 1 жовтня рівень заповнення має становити 85%, 1 листопада – 95%.

За даними Мюллера, три чверті всіх газових сховищ у Німеччині вже заповнені на понад 80%, а в деяких випадках навіть на понад 85%.

Проблемні пункти – це низка сховищ, які раніше перебували в руках росіян, наприклад Реден у Нижній Саксонії та Вольферсберг у Баварії. Там рівень заповнення значно нижчий.

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