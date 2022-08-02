Газосховища Німеччини заповнені на 69%, проблемними є раніше контрольовані росіянами, - очільник німецького регулятора
Глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер заявив, що газові сховища у Німеччині заповнені вже майже на 70%. До вересня планують підняти показник до 75%
Про це інформує Der Spiegel.
Наразі до наявного показника щодня додається близько 0,4 відсоткового пункту.
Нова норма передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені щонайменше на 75% до 1 вересня. А 1 жовтня рівень заповнення має становити 85%, 1 листопада – 95%.
За даними Мюллера, три чверті всіх газових сховищ у Німеччині вже заповнені на понад 80%, а в деяких випадках навіть на понад 85%.
Проблемні пункти – це низка сховищ, які раніше перебували в руках росіян, наприклад Реден у Нижній Саксонії та Вольферсберг у Баварії. Там рівень заповнення значно нижчий.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.17
Купівля 39.17Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 41
- Актуальне
- Важливе