Про це повідомляє "Польське радіо".

Свою заяву Москва оголосила, представляючи в Сенаті інформацію про енергетичну безпеку Польщі. Міністерка зазначила, що держава роками інвестує в диверсифікацію поставок газу і є винятком на тлі решти Європи.

"На сьогодні в нас заповнені навіть більше ніж на 100% газосховища. Нам нічого не загрожує, якщо ми говоримо про палива. В нас диверсифікована газова інфраструктура. Також в нас повністю диверсифікована структура постачання газу. Це виняток на тлі інших країн Європейського Союзу. Це підтверджує Міжнародне енергетичне агентство", – сказала Москва.

Вона підкреслила, що Польщі вже вдалося повністю відмовитися від російського газу, що високо оцінили партнери з ЄС. Вона додала, що західні партнери також погоджуються, що Варшава має рацію, говорячи про використання Москвою енергетичних ресурсів як інструменту впливу.

Російський опозиційний телеграм-канал Ateo Breaking теж подає схожу статистику, яка свідчить, що Європа буде готова до зими, не дивлячись на шантаж з боку Росії. А найкраща ситуація у Великій Британії і" вже згаданій, Польщі.

Заповненість газових сховищ у Європі на початку серпня:

Німеччина – 70%,

Іспанія - 78%,

Чехія - 79%,

Франція – 81%,

Швеція - 91%,

Польща – 99%,

Велика Британія – 100%.

"Це все, що потрібно знати щодо вереску путінської пропаганди про те, що Європа замерзне без газу", - зазначає видання.

Про це також сьогодні, 4 серпня, повідомили й журналісти Reuters. Вони зазначили, що Європа розраховує досягнути достатнього заповнення газових сховищ до початку опалювального сезону, але очікується, що ціна поповнення запасів у 10 разів перевищить минулорічні. Зараз же наповненість сховищ є навіть вищою, аніж в середньому за 5 останніх років. Станом на 2 серпня, європейські газові сховища були заповнені на 70,54%, що перевищує 5-річний середній показник у 70,32%.

Поки Європа хоч і дорожче, але забезпечує себе паливом на зиму, Газпром спалює надлишки газу, які відмовився постачати в ЄС, що лише підтверджує політичний підтекст обмеження газопостачання з боку РФ.

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