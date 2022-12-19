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Країни ЄС погодили стелю цін на газ

19 грудня, 2022 понедiлок
18:32
Економіка газ

Міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на газ. Вона становитиме €180 за мегават-годину (МВт•год)

Про це повідомляє Reuters.

Угоди вдалося досягнути після тижневих переговорів. 

Згідно з документом, в якому викладено домовленості міністрів, верхня межа цін на газ в ЄС набуде чинності, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, що укладаються на газовому хабі Title Transfer Facility у Нідерландах, перевищать 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль. Обмеження можуть ввести в дію з 15 лютого, на початку його не застосовуватимуть до позабіржових угод.

Троє офіційних осіб ЄС заявили виданню, що Німеччина, яка скептично ставилася до ліміту ціни, проголосувала за підтримку угоди Європейського Союзу щодо стелі ціни на газ.

  • 15 грудня саміт ЄС не зміг узгодити стелю цін на газ. Після цього агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС обговорить на зустрічі 19 грудня стелю цін на газ, яка майже на третину нижче, ніж початкова пропозиція. Уряд Чехії, який головує в ЄС, запропонував знизити стелю до 188 євро за 1 МВт•год.
  • ЄС раніше погодив добровільне скорочення споживання газу на 15%. Проєкт передбачає, що Брюссель буде стежити за виконанням та може активувати обов’язкове скорочення чи переглянути цілі, якщо заходи виявляться неефективними.
  • 22 листопада ЗМІ повідомили, що Європейська комісія розробила проєкт регламенту, в якому пропонується встановити верхній ліміт цін на природний газ, щоб уникнути рекордно високих цін, які спостерігалися в серпні.

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