У Зеленського назвали одне із головних завдань щодо санкції проти РФ
Голова Офісу президента наголосив, що в Україні одним із головних завдань є запровадження санкцій проти Росатома
Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Єрмак наголосив, що ще в листопаді в рамках міжнародної робочої групи незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії - Санкційна група Єрмака-Макфола, пропонували детальний план санкцій проти Росатому.
"Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а Росатом сподівається нарощувати експортний виторг. Їх портфель закордонних замовлень становить $200 млрд", - пише Єрмак.
Керівник Офісу наголосив, що уряд буде системно працювати над тим, щоб санкції проти Росатому реалізувалися.
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