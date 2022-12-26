У Зеленського назвали одне із головних завдань щодо санкції проти РФ

Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що ще в листопаді в рамках міжнародної робочої групи незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії - Санкційна група Єрмака-Макфола, пропонували детальний план санкцій проти Росатому.

"Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а Росатом сподівається нарощувати експортний виторг. Їх портфель закордонних замовлень становить $200 млрд", - пише Єрмак.

Керівник Офісу наголосив, що уряд буде системно працювати над тим, щоб санкції проти Росатому реалізувалися.

6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.

Окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом.

14 грудня російські окупанти призначили новим "керівником адміністрації" тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області працівника Росатому.

16 грудня ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

У четвер, 22 грудня, США оголосили про запровадження санкцій проти низки російських компаній.

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