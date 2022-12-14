Окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Попри те, що росіяни поставили маріонеткове керівництво на станції, більшість не зрадили України. Проте лишити станцію без нагляду професіоналів небезпечно, тому вони не можуть просто виїхати з Енергодару. Окупанти тиснуть на робітників, погрожуючи їх всіх звільнити з 1 січня й замінити на російських фахівців, частина з яких вже працює на станції на ротаційній основі. Проте українці відмовляються укладати договір з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву також закликає українців уникати добровільної співпраці з росіянами. За можливості краще виїхати з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили.

Крім того, заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів.

2 грудня повідомлялося, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сподівається на вирішення ситуації навколо ЗАЕС до кінця року.

6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.

8 грудня Енергоатом інформував, що днем раніше російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню "Град" та розмістили поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива.

9 грудня російські військові вдерлися до приміщень станції, побили начальника Управління соціальних програм ЗАЕС та його заступника і вивезли чоловіків у невідомому напрямку.

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