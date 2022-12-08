Про це інформують в телеграм-каналі Енергоатому.

"На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град", - пише пресслужба.

Повідомляється, що рашисти розмістили установки поблизу енергоблока №6, поряд із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, там "де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки".

В Енергоатомі припускають, що росіяни готуються до обстрілів протилежного берега Дніпра, зокрема Нікополь, Марганець та регіон, з майданчика ЗАЕС прикриваючись енергоблоками та сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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Компанія закликає світ і МАГАТЕ до створення безпекової зони всередині та навколо станції.

"Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї", - додали у пресслужбі.

31 жовтня Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.

2 листопада стало відомо, що окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили.

Крім того, заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів.

2 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.

6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.

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