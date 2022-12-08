На Запорізькій АЕС готують провокації: окупанти завезли кілька реактивних систем залпового вогню "Град", - Енергоатом
7 грудня російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню "Град" та розмістили поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива
Про це інформують в телеграм-каналі Енергоатому.
"На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град", - пише пресслужба.
Повідомляється, що рашисти розмістили установки поблизу енергоблока №6, поряд із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, там "де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки".
В Енергоатомі припускають, що росіяни готуються до обстрілів протилежного берега Дніпра, зокрема Нікополь, Марганець та регіон, з майданчика ЗАЕС прикриваючись енергоблоками та сховищем відпрацьованого ядерного палива.
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Компанія закликає світ і МАГАТЕ до створення безпекової зони всередині та навколо станції.
"Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї", - додали у пресслужбі.
- 31 жовтня Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.
- 2 листопада стало відомо, що окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.
- 27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили.
- Крім того, заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів.
- 2 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.
- 6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.
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