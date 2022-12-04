Енергоатом запустив онлайн-консультації для працівників на окупованих територіях

Про це повідомляють на телеграм-каналі компанії.

Звернутися до call-центру ДП "НАЕК "Енергоатом" можна телефоном: (044) 206 97 03, (050) 364 97 59.

Запитання- повідомлення можна залишати в усіх месенджерах за вищезазначеним номером мобільного телефону або на електронну пошту: [email protected].

Окрім того, у компанії просять інформувати і про можливі випадки державної зради, колабораціонізму та підписання заяв, угод і контрактів з фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома.

Також чекають на повідомлення про випадки викрадень і тортур над працівниками тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Повідомляти через call-центр консультативної допомоги.

Нагадаємо, заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів

Як ми раніше повідомляли, президент Енергоатома заявив, що є ознаки, начебто окупанти збираються покинути ЗАЕС.

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