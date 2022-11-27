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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Є ознаки, що окупанти збираються покинути ЗАЕС, - президент Енергоатома

Є ознаки, що окупанти збираються покинути ЗАЕС, - президент Енергоатома

27 листопада, 2022 неділя
17:26
війна з Росією Окупанти на блокпостах не пропустили українські ЗМІ до ЗАЕС та заглушили зв‘язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу матеріалів зі станції, - Енергоатом

Президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються покинути ЗАЕС і намагаються викрасти якомога більше зі станції

Про це Котін розповів у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

Він зазначив, що ще зарано говорити про те, що окупанти йдуть зі станції, проте вони до цього готуються.

"Останні тижні ми отримуємо інформацію, що з'явилися ознаки того, що вони (окупанти, - ред.), можливо, збираються покинути ЗАЕС. Дуже багато з'являється публікацій в росЗМІ, що, можливо, треба віддати станцію під контроль МАГАТЕ. Є враження, що вони збирають валізи та крадуть все, що можуть знайти", - розповів очільник Енергоатома.

Він також зазначив, що росіяни продовжують тотально мінувати об'єкт.

"Напхали на майданчик все, що могли - військову техніку, свій персонал. У зали першого та другого енергоблоків вони напхали свої вантажівки, ніхто не знає, що в них - скоріше за все, зброя та вибухівка", - розповів він.

  • Нещодавно окупанти викрали частину вантажу Енергоатома: російські військові вилучили обігрівачі, які прямували для працівників Запорізької АЕС.

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