Війська РФ пограбували вантаж для працівників ЗАЕС

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм.

Відомо, що минулого тижня "Енергоатом" відправив вантаж для працівників ЗАЕС: до електростанції прямували запчастини та важливе обладнання. Ворог на блокпосту вилучив 45 із 300 обігрівачів для Запорізької АЕС.

"На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та "вилучили на свої потреби" 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі", - інформує пресслужба.

Енергоатом наголошує, що обігрівачі потрібні робітникам ЗАЕС для підтримки температурного режиму в приміщеннях, коли станція не продукує електроенергію.

"Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають", - пише ДП "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, станом на ранок 20 листопада Енергоатом зафіксував більш як 12 ударів військ РФ по території Запорізької атомної електростанції, пошкоджено інфраструктуру об'єкта.

Днем пізніше експерти МАГАТЕ виявили пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку.

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