Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Експерти підтвердили, що безпосередніх проблем з ядерною безпекою немає. Основне обладнання неушкоджене, попри значні руйнування на території.

За словами генерального директора агентства Рафаеля Гроссі, це один з найсерйозніших подібних інцидентів за останні місяці.

Зазначається, що статус шести реакторних блоків - стабільний, а відпрацьоване паливо, а також свіже паливо і різного рівня радіоактивні відходи у відповідних сховищах цілісні. Однак, експерти МАГАТЕ все ж таки спостерігали масштабні пошкодження на території.

"Це зумовлює серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій", - сказав Гроссі.

Також обстеження експертів виявили різного роду пошкодження в обладнанні станції та її будівель, а також інфраструктури.

"Спостереження групи включали пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку; кілька ударів по головній дорозі вздовж реакторів АЕС, а також по залізниці, яка не працює; трубопроводу повітря під тиском, ураженому осколками; два удари по покрівлі спеціальної допоміжної будівлі, незначні видимі пошкодження водопроводу спринклерної зарядки, а також два удари в зоні гауптвахти", - йдеться у повідомленні.

І хоча більше атак на станцію не було, зафіксовано обстріли в районі сусіднього міста Енергодар і промислової зони, кажуть представники МАГАТЕ.

"Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити", - заявив Гроссі.

У зв’язку з поновленням нападів гендиректор активізував консультації щодо створення охоронної зони на заводі.

Станом на ранок 20 листопада Енергоатом зафіксував більш як 12 ударів військ РФ по території Запорізької атомної електростанції.

Тоді у МАГАТЕ розповіли, що внаслідок обстрілів ЗАЕС 20 листопада, на станції постраждало сховище радіоактивних відходів, охолоджувальний басейн, кабель до одного з реакторів, міст до іншого реактора та допоміжні будівлі. Агенція планувала провести перевірку, аби оцінити масштаби завданої шкоди.

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