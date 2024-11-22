МАГАТЕ: РФ пошкодила 4 важливі для ядерної безпеки українські електропідстанції

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Ситуація навколо української енергосистеми також є предметом занепокоєння у контексті ядерної безпеки на трьох діючих АЕС – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській, які потребують стабільного з’єднання з національною енергосистемою як для передачі виробленої електроенергії, так і для отримання зовнішнього енергопостачання для виконання критично важливих функцій ядерної безпеки", - зазначив він.

Гроссі зауважив, що ризики для цих АЕС стали очевидними на минулих вихідних, коли енергетична інфраструктура по всій країні зазнала масштабних російських ударів.

"Менш ніж через три місяці після того, як військові удари завдали значної шкоди низці електричних підстанцій по всій країні, які МАГАТЕ визначило як важливі для ядерної безпеки", - прокоментував гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, чотири з цих підстанцій та їхні лінії електропередач знову постраждали від обстрілів у ніч на 16 листопада та рано вранці 17 листопада, що змусило діючі українські АЕС знизити потужність як запобіжний захід.

Утім Гроссі підкреслив, що останніми днями діючі українські АЕС поступово почали відновлювати свої лінії електропередач та збільшувати виробництво електроенергії, але у четвер вранці знову знижували виробництво електроенергії як запобіжний захід, відновивши його згодом.

У четвер, 21 листопада, вранці Південноукраїнська АЕС відключилася від двох ліній електропередач 750 кВ для проведення технічного обслуговування, продовжуючи отримувати електроенергію від резервних систем.

"Зростаюча нестабільність енергосистеми викликає все більше занепокоєння з приводу ядерної безпеки, що впливає на всі атомні електростанції", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Було поінформовано, що перед останніми атаками на енергетичну інфраструктуру України команди Агентства відвідали сім підстанцій у вересні та жовтні, щоб оцінити збитки, завдані серпневими атаками.

"Вони задокументували значні пошкодження на всіх відвіданих підстанціях, дійшовши висновку, що здатність енергосистеми забезпечувати надійне зовнішнє електропостачання українських АЕС значно знизилася. Україна впроваджує ремонтні роботи та додаткові захисні заходи", - повідомив Гроссі.

Він підкреслив важливість дотримання семи основних принципів ядерної та фізичної ядерної безпеки, один з яких передбачає, що на всіх АЕС має бути забезпечене надійне зовнішнє електропостачання.