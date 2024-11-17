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Головна Економіка Через сьогоднішню російську атаку реактори українських АЕС знижували потужність, - Bloomberg

Через сьогоднішню російську атаку реактори українських АЕС знижували потужність, - Bloomberg

Марія Науменко
17 листопада, 2024 неділя
17:04
Економіка Рівненська АЕС

Після масованої нічної атаки РФ 17 листопада Україна зменшила потужність більшості своїх ядерних реакторів, які залишаються під контролем держави

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що станом на неділю з дев’яти реакторів лише два працювали на повну потужність, тоді як інші зменшили до 40-90%.

"Енергетична інфраструктура країни є надзвичайно вразливою, що безпосередньо впливає на ядерну безпеку", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, додавши, що наразі інспектори оцінюють повний обсяг завданої шкоди.

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Команда МАГАТЕ, що базується на Хмельницькій АЕС, повідомила, що чула гучний вибух, тоді як інші, що перебувають на Рівненській АЕС, повідомили, що високовольтні лінії електропередачі були пошкоджені. 

  • Нагадаємо, уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети й 42 БПЛА.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Хмельниччина
Хмельницька АЕС
Війна з Росією
Рівненщина
атомна енергетика
Військові новини
Енергетика
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