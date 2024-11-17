Через сьогоднішню російську атаку реактори українських АЕС знижували потужність, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що станом на неділю з дев’яти реакторів лише два працювали на повну потужність, тоді як інші зменшили до 40-90%.

Ukraine’s operating NPPs reduced electricity production as a precaution this morning following widespread military activities across the country that reportedly targeted its energy infrastructure, putting nuclear safety & security under further pressure. https://t.co/9LyxOdHujV pic.twitter.com/q3k4trJfpt — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 17, 2024

"Енергетична інфраструктура країни є надзвичайно вразливою, що безпосередньо впливає на ядерну безпеку", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, додавши, що наразі інспектори оцінюють повний обсяг завданої шкоди.

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Команда МАГАТЕ, що базується на Хмельницькій АЕС, повідомила, що чула гучний вибух, тоді як інші, що перебувають на Рівненській АЕС, повідомили, що високовольтні лінії електропередачі були пошкоджені.