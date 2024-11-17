Росіяни зранку атакують Україну ракетами і дронами: у низці регіонів лунали вибухи, у Києві є постраждалі, у Миколаєві - загиблі

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Протягом ночі росіяни запускали ударні безпілотники кількома хвилями.

Близько 03:17 було зафіксовано зліт до 7 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська. Тим часом декілька груп БПЛА рухалися територією України переважно на сході.

Близько 06:00 стало відомо пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників, а також "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Пізніше додалась балістика з Криму на центральні області, а крилаті ракети летіли зокрема на Київ.

0 07:10 росіяни запустили аеробалістичних ракет "Кинджал" з Тамбова.

Удар по Києву

Уранці влада столиці повідомила, що внаслідок ракетного удару по Києву через падіння уламків в Печерському районі сталось загоряння на покрівлі 5-поверхового житлового будинку. Згодом стало відомо про одну постраждалу жінку.

О 07:15 в Києві заявили про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що у будинку в Печерському районі, звідки госпіталізували одну жінку, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці. Також у будинку пошкоджено одну із квартир на 5 поверсі.

За даними ДСНС, ще 30 людей було евакуйовано з багатоповерхівки.

Крім того, в Голосіївському та Дніпровському районах столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові, а в Деснянському районі - також падіння уламків на відкритій території та на дах недобудови.

Атака дронів на Миколаїв

Близько 04:30 ворог декількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed 131/136.

Внаслідок цього, за даними ОВА, загинули двоє жінок, поранено четверо дорослих та двоє дітей.

У місті пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр та об’єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж.

Ситуація в енергосистемі

У КМВА повідомили , що у звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Там додали, що це превентивний захід.

Крім того, як зазначили в ДТЕК, за вказівкою Укренерго екстрені відключення світла застосовуються у Києві, на Київщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

В Одесі тим часом не працює увесь електротранспорт.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія цього ранку масовано атакує об'єкти енергетичної інфраструктури України.

"Ворог атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", - додав Галущенко.