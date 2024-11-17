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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни зранку атакують Україну ракетами і дронами: у низці регіонів лунали вибухи, у Києві є постраждалі, у Миколаєві - загиблі
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Росіяни зранку атакують Україну ракетами і дронами: у низці регіонів лунали вибухи, у Києві є постраждалі, у Миколаєві - загиблі

Світлана Кравченко
17 листопада, 2024 неділя
08:22
Війна з Росією ракета Х-59

Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти розпочали масовану атаку на Україну. У повітря піднялися ворожі стратегічні бомбардувальники, зафіксовано пуски крилатих та балістичних ракет. Під ударом - енергооб'єкти

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Протягом ночі росіяни запускали ударні безпілотники кількома хвилями.

Близько 03:17 було зафіксовано зліт до 7 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська. Тим часом декілька груп БПЛА  рухалися територією України переважно на сході.

Близько 06:00 стало відомо пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників, а також "Калібрів" з акваторії Чорного моря. 

Пізніше додалась балістика з Криму на центральні області, а крилаті ракети летіли зокрема на Київ.

0 07:10 росіяни запустили аеробалістичних ракет "Кинджал" з Тамбова.

Удар по Києву

Уранці влада столиці повідомила, що внаслідок ракетного удару по Києву через падіння уламків в Печерському районі сталось загоряння на покрівлі 5-поверхового житлового будинку. Згодом стало відомо про одну постраждалу жінку.

О 07:15 в Києві заявили про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що у будинку в Печерському районі, звідки госпіталізували одну жінку, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці. Також у будинку пошкоджено одну із квартир на 5 поверсі. 

За даними ДСНС, ще 30 людей було евакуйовано з багатоповерхівки.

Крім того, в Голосіївському та Дніпровському районах столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові, а в Деснянському районі - також падіння уламків на відкритій території та на дах недобудови. 

Атака дронів на Миколаїв

Близько 04:30 ворог декількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed 131/136. 

Внаслідок цього, за даними ОВА, загинули двоє жінок, поранено четверо дорослих та двоє дітей. 

У місті пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр та об’єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж. 

Ситуація в енергосистемі

У КМВА повідомили, що у звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Там додали, що це превентивний захід. 

Крім того, як зазначили в ДТЕК, за вказівкою Укренерго екстрені відключення світла застосовуються у Києві, на Київщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

В Одесі тим часом не працює увесь електротранспорт.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія цього ранку масовано атакує об'єкти енергетичної інфраструктури України.

"Ворог атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", - додав Галущенко.

Хронологія:
08:20
17 листопада, 2024 неділя

У Червоноградському (Шептицькому) районі Львівщини внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль.

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08:08

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія цього ранку масовано атакує об'єкти енергетичної інфраструктури України.

"Ворог атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", - додав Галущенко.

В Одесі тим часом не працює увесь електротранспорт.

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08:03

Міський голова Рівного заявив, що місто зазнало ракетного удару.

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08:00

Пуски "Кинджалів" з Тамбова на Київ.

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07:59

Балістика на Полтаву, - Повітряні сили.

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07:58

Тим часом крилаті ракети з Вінниччини рухаються на Хмельниччину. Також зафіксована група ракет на півночі Хмельниччини курсом на захід, а з Харківщини тримають курс на південь.

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07:51

Львівська ОВА: Ракета у повітряному просторі Львівської області. Працює ППО. 

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07:46

У Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові, а в Деснянському районі - також падіння уламків на відкритій території та на дах недобудови.

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07:38

Про вибухи повідомляють на Івано-Франківщині та у Рівному.

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07:38

Пізніше стало відомо, що у будинку в Печерському районі, звідки госпіталізували одну жінку, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці.

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Теги:
Новини
Україна
Миколаїв
російська армія
новини Києва
ракетний удар
крилата ракета
повітряна тривога
Енергетика
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