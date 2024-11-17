"Це відповідь Путіна всім, хто телефонував і відвідував його": Зеленський і Сибіга відреагували на масований обстріл України

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема, «шахеди». Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "циркони", "іскандери", "кинджали". Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей", - звітував президент.

За його словами, ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. Є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих у Миколаєві внаслідок атаки дрона, де двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення, додав президент.

Він подякував всій українській протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

Реакція голови МЗС Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на атаку, зазначивши, що це відповідь Путіна всім, хто підтримував із ним контакт.

"Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", - написав він у Х.